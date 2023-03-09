Після вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перегрупувалися за межі міста, - мер
Міський голова Вадим Бойченко заявив, що російські війська перегрупувалися та вивели свої логістичні центри за межі Маріуполя після вибухів
Про це в Медіацентрі розповів мер Вадим Бойченко.
"Після "бавовни" в Маріуполі, зрозуміло, що вони (загарбники, – ред.) перегрупувалися, і свої логістичні центри, полігони вони вивели за межі міста, тому що місто вже стало небезпечним. Тобто, вони вважали це тилом, а зараз це смуга фронту. І ми бачимо, що кількість військових у місті зменшилася", – заявив Бойченко.
Міський голова наголосив, що в Маріуполі ситуація залишається складною, рашисти не припиняють фільтрацію серед мирного населення.
У місті з кінця лютого лунають вибухи, місцеві жителі повідомляють про влучання у склади боєкомплектів російської армії та військову техніку.
Крім того, Бойченко розповів, що в Маріуполі при працевлаштуванні змушують на камеру говорити, що місто зруйнували націоналісти України.
"Що вони зараз роблять в Маріуполі? Якщо ти хочеш іти до роботи, яку вони пропонують – щось прибирати, розбирати ці завали, то ти маєш присягнути їй на віру. Тобто вмикається камера і вони питають: "А що це відбулося в Маріуполі, хто це зробив?". І люди примусово мають сказати, що це зробила не Росія, а зробили націоналісти України", – додав мер.
- Нагадаємо, у ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали три вибухи, а на території металургійного комбінату ім. Ілліча сталася пожежа.
- Ввечері 24 лютого в центрі тимчасово окупованого Маріуполя також пролунав потужний вибух.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ствердив, що загарбники в Маріуполі розгорнули "контрпартизанські заходи" на тлі вибухів у місті.
- У тимчасово окупованому Маріуполі ворог починає потроху відсовувати свої бази та шукають місця, де можна перебазувати боєприпаси та склади.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники використовують Маріуполь та район як логістичну базу. За його словами, противник перекидає через Маріуполь танки Т-80 та Т-72 на Вугледарський напрямок.
- Російські терористи почали наносити на військову техніку нові позначки. У Маріуполі це зафіксували.
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