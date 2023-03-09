Про це в Медіацентрі розповів мер Вадим Бойченко.

"Після "бавовни" в Маріуполі, зрозуміло, що вони (загарбники, – ред.) перегрупувалися, і свої логістичні центри, полігони вони вивели за межі міста, тому що місто вже стало небезпечним. Тобто, вони вважали це тилом, а зараз це смуга фронту. І ми бачимо, що кількість військових у місті зменшилася", – заявив Бойченко.

Міський голова наголосив, що в Маріуполі ситуація залишається складною, рашисти не припиняють фільтрацію серед мирного населення.

У місті з кінця лютого лунають вибухи, місцеві жителі повідомляють про влучання у склади боєкомплектів російської армії та військову техніку.

Крім того, Бойченко розповів, що в Маріуполі при працевлаштуванні змушують на камеру говорити, що місто зруйнували націоналісти України.

"Що вони зараз роблять в Маріуполі? Якщо ти хочеш іти до роботи, яку вони пропонують – щось прибирати, розбирати ці завали, то ти маєш присягнути їй на віру. Тобто вмикається камера і вони питають: "А що це відбулося в Маріуполі, хто це зробив?". І люди примусово мають сказати, що це зробила не Росія, а зробили націоналісти України", – додав мер.