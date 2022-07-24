Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "ДНР-війська") загально гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. Назустріч окупанти кинули гранату в його двір", - наголосив він.

Унаслідок цього поранено двох мирних мешканців. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

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