У Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я цивільного: поранено двох людей
У Маріуполі 23 липня п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, який зробив їм зауваження, і поранили двох людей
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "ДНР-війська") загально гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. Назустріч окупанти кинули гранату в його двір", - наголосив він.
Унаслідок цього поранено двох мирних мешканців. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
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