Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Окупанти анонсують перше дитяче відділення лікарні", - зауважив він.

Воно буде розташоване в будівлі поряд із розбомбленим росіянами пологовим будинком.

"Обладнання - те що залишилось цілим. Ліки - ті що залишились не розграбованими. Білизна - вкрадена в Укрзалізниці. Пафос і !перемога" - Росії. МраZота може лише нищити і видавати досягнення України за свої. Такий тобі День Росії", - наголосив Петро Андрющенко.

21 травня повідомляли, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb