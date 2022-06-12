У Маріуполі росіяни планують відкрити дитяче відділення лікарні з украденим в України обладнанням
У Маріуполі біля знищеного пологового росіяни планують відкрити дитяче відділення лікарні з викраденими в України ліками, обладнанням
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Окупанти анонсують перше дитяче відділення лікарні", - зауважив він.
Воно буде розташоване в будівлі поряд із розбомбленим росіянами пологовим будинком.
"Обладнання - те що залишилось цілим. Ліки - ті що залишились не розграбованими. Білизна - вкрадена в Укрзалізниці. Пафос і !перемога" - Росії. МраZота може лише нищити і видавати досягнення України за свої. Такий тобі День Росії", - наголосив Петро Андрющенко.
- 21 травня повідомляли, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".
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