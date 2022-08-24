Про це повідомив у телеграмі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко відзначив, що російські сапери тричі звітували про розмінування парку.

"Безпека. Цивільні в парку Веселка знайшли… міну. Дивні дива. Майже кожні вихідні окупанти влаштовують там “свята”. І тут - міна. Таке воно, російське. З віки в необільшовицькій російській імперії нічого не змінилось. Дурні у владі. Брехливі звіти. Рукодупість. Все за планом. Єдине - маріупольці знов вимушені страждати та бути у небезпеці через окупацію", - розповів радник міського голови Маріуполя.

23 серпня у Краснодарі органи опіки опублікували інформацію про те, що пропонують на усиновлення дітей з тимчасово окупованого Маріуполя.

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