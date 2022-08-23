Незаконно вивезених з Маріуполя дітей хочуть віддати на усиновлення в Краснодарському краї РФ

Про це повідомив у телеграмі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Інформацію про опікунство над дітьми з Маріуполя опублікував офіційний орган управління з питань сім'ї та дитинства в Краснодарському краї РФ. Вони зазначають, що вже більше 1000 малюків знайшли свій дім у різних куточках Росії. Зараз вони пропонують до всиновлення ще 300 дітей, незаконно вивезених з Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначає, що це є фактично зізнанням Росії у злочині.

"Найбільший злочин Росії — це викрадання українських дітей — маріупольців, яких приписано до дітей-сиріт. Без з’ясування реального статусу. Без права опинитись в рідних сім’ях. Без права на Батьківщину", — написав радник.

17 серпня Андрющенко повідомив, що окупанти не можуть відновити повноцінну роботу Маріупольського порту через технічні проблеми.

18 серпня росіяни розпочали відновлення знищеного ними ж драмтеатру в Маріуполі.