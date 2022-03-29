У Маріуполі важко поранили одного з бойовиків Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова, - "Азов"

Про це у дещо гротескній формі повідомив полк "Азов".

"В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Нємцова Руслан Геремєєв. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", - йдеться у повідомленні "Азову".



Нагадаємо, про прибуття у Маріуполь та "бойові успіхи" Геремєєв тільки три дні тому, 26 березня, повідомив його патрон Рамзан Кадиров.

А вже сьогодні він був змушений відвідувати свого "бойового командира" у небойових кондиціях у лікарні.

Відзначимо, що командира роти батальйону "Північ" Руслана Геремєєва підозрюють в організації вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова у 2015 році.

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