Про це повідомляє агентство Hespress.

За даними джерел агентства, пожежа сталася після витоку газу. Після вибухів площа займання збільшилася вдвічі, хоча її точні розміри не наводяться. Вогонь вдалося локалізувати.

Уточнюється, що спалахнули п'ять із семи автоцистерн, що були розташовані на місці, кожна об'ємом по 8 тонн.

Прокуратура та місцеві правоохоронні органи розпочали розслідування. Інформації про причини займання та постраждалих наразі немає.

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