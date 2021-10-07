У Мартиненка заявили, що він втретє виграв суд у ЦПК
Микола Мартиненко виграв уже третій суд у ГО "Центр протидії корупції" щодо поширення про нього маніпулятивної інформації
Про це повідомила пресслужба колишнього депутата.
"Адвокат отримав повний текст рішення Печерського райсуду Києва від 15 вересня 2021 р. Суд зобов'язав ЦПК прибрати інформацію НАБУ про Миколу Мартиненка, розміщену в створеному ЦПК «Реєстрі національних публічних діячів» («PEP»). Суд мотивував це порушенням презумпції невинуватості та прав особи. Оскільки ця інформація не підтверджена обвинувальним рішенням суду, який би набрав законної сили. При цьому суд послався на практику Європейського суду з прав людини та Конвенцію про захист прав та основоположних свобод" - говориться в повідомленні.
У Мартиненка наголосили, що «у створеному на грантові кошти «Реєстрі» ЦПК виступив як прокурор і суддя, навішуючи ярлики і призначаючи винними. Центр Шабуніна працює як піар-агентство НАБУ та зловживає коштами західних платників податків», - заявила прес-служба колишнього депутата.
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