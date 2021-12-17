У медзакладі Краматорська сталася пожежа: згоріло 10 "швидких"
У п'ятницю, 17 грудня, на території Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську сталася пожежа, у результаті якої постраждали 10 автомобілів швидкої допомоги
Про це повідомляє пресслужба Нацполіцїї.
"17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську", - зазначили у поліції.
Всіх працівників станції евакуювали. У ході інциденту згоріло 10 автомобілів.
Слідчі встановлюють причину виникнення пожежі та нададуть їй правову кваліфікацію після офіційних висновків ДСНС.
- Нагадаємо, внаслідок пожежі в психіатричній клініці в японському місті Осака загинуло щонайменше 19 людей.
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