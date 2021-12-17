У медзакладі Краматорська сталася пожежа: згоріло 10 "швидких"

Про це повідомляє пресслужба Нацполіцїї.



"17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську", - зазначили у поліції.



Всіх працівників станції евакуювали. У ході інциденту згоріло 10 автомобілів.



Слідчі встановлюють причину виникнення пожежі та нададуть їй правову кваліфікацію після офіційних висновків ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в психіатричній клініці в японському місті Осака загинуло щонайменше 19 людей.