У Мелітополі директори всіх шкіл звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами
У Мелітополі директори всіх шкіл звільнилися, щоб не працювати під керівництвом російських окупантів
Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Дякую керівництву шкільних і дошкільних закладів Мелітополя. Сьогодні всі без винятку директори написали заяви про звільнення в знак протесту проти співпраці з окупантами", - написав Федоров.
- 28 березня стало відомо, що в окупованому Мелітополі окупанти викрали начальницю міського відділу освіти Ірину Щербак.
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