У Мелітополі директори всіх шкіл звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами

Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.



"Дякую керівництву шкільних і дошкільних закладів Мелітополя. Сьогодні всі без винятку директори написали заяви про звільнення в знак протесту проти співпраці з окупантами", - написав Федоров.





28 березня стало відомо, що в окупованому Мелітополі окупанти викрали начальницю міського відділу освіти Ірину Щербак.

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