У Мелітополі дітей змушують одягати георгіївські стрічки та вчити віршики про війну – Денісова
У тимчасово окупованому російянами Мелітополі, що на Запоріжжі, директори шкіл змушують дітей вчити вірші про війну та одягати георгіївські стрічки
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Директора шкіл, які співпрацюють з окупантами вимагають від своїх учнів одягати георгіївські стрічки, без згоди батьків.
Такі дії порушують статтю 29 Конвенції ООН про права дитини. В ній передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина живе.
"Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях. Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків.
Школа є одним із засобів виховання дитини, формування світосприйняття, який безперечно повʼязаний із вихованням в сімʼї. Таке навʼязування рашистської ідеології у закладах освіти спрямоване на знищення української ідентичності у свідомості дітей.
Зазначене є прямим доказом вчинення геноциду щодо українського народу. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та врахувати факти порушення прав дітей РФ в Україні", – пише Людмила Денісова.
- З початку нового етапу війни від дій ворога загинуло 225 дітей, постраждало майже вдвічі більше.
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