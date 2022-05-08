У Мелітополі дітей змушують одягати георгіївські стрічки та вчити віршики про війну – Денісова

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Директора шкіл, які співпрацюють з окупантами вимагають від своїх учнів одягати георгіївські стрічки, без згоди батьків.



Такі дії порушують статтю 29 Конвенції ООН про права дитини. В ній передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина живе.



"Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях. Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків.



Школа є одним із засобів виховання дитини, формування світосприйняття, який безперечно повʼязаний із вихованням в сімʼї. Таке навʼязування рашистської ідеології у закладах освіти спрямоване на знищення української ідентичності у свідомості дітей.



Зазначене є прямим доказом вчинення геноциду щодо українського народу. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та врахувати факти порушення прав дітей РФ в Україні", – пише Людмила Денісова.

З початку нового етапу війни від дій ворога загинуло 225 дітей, постраждало майже вдвічі більше.

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