Понад 220 дітей загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ, - Денісова
З початку нового етапу війни, від дій ворога загинуло 225 дітей, постраждало майже вдвічі більше
Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на 8 годину 8 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 225 дітей та постраждало 413 дітей", - йдеться в повідомленні.
За її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії в українських містах, які ведуть окупаційні війська.
- Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що, через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ, пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.
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