Понад 220 дітей загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ, - Денісова

Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8 годину 8 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 225 дітей та постраждало 413 дітей", - йдеться в повідомленні.

За її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії в українських містах, які ведуть окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що, через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ, пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

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