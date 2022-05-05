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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кількість загиблих дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 221, ще понад 408 отримали поранення

Кількість загиблих дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 221, ще понад 408 отримали поранення

5 травня, 2022 четвер
08:41
війна з Росією діти війна жертви

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 221 дитина, ще 408 постраждали. Росіяни пошкодили 1584 заклади освіти, 118 із яких знищили повністю

Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.

"Станом на ранок 4 травня 2022 року більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже  в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх іще встановлюють.

Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.

Зокрема, 3 травня внаслідок російського обстрілу села Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка. 

У селі Шибине на Київщині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через влучання в будинок ворожого снаряду.

"Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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Новини
Київщина
поранення
обстріли
Миколаївська область
снаряд
заклади освіти
загиблі діти
Офіс генпрокурора
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