Кількість загиблих дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 221, ще понад 408 отримали поранення

Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.



"Станом на ранок 4 травня 2022 року більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - наголосили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх іще встановлюють.



Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.



Зокрема, 3 травня внаслідок російського обстрілу села Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.



У селі Шибине на Київщині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через влучання в будинок ворожого снаряду.



"Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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