Кількість загиблих дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 221, ще понад 408 отримали поранення
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 221 дитина, ще 408 постраждали. Росіяни пошкодили 1584 заклади освіти, 118 із яких знищили повністю
Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.
"Станом на ранок 4 травня 2022 року більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх іще встановлюють.
Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.
Зокрема, 3 травня внаслідок російського обстрілу села Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.
У селі Шибине на Київщині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через влучання в будинок ворожого снаряду.
"Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.
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