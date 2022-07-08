У Мелітополі морги переповнені трупами російських окупантів, - ЗМІ
Місцеві ЗМІ пишуть, що у тимчасово окупованому Мелітополі містяни не можуть вже тиждень поховати своїх рідних через те, що морг переповнений трупами рашистів
Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
"Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищило військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи військових до моргу", - йдеться в повідомленні.
Родичі померлих розповіли журналістам, що трупи у морзі на проспекті Б. Хмельницького лежать навіть у коридорі.
Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати із окупантами. Тому у Мелітополі нині неможливо поховати людину, адже необхідна довідка про судово-медичну експертизу, але її немає кому виписати.
"Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті", - додали у відомстві.
- Вранці 3 липня українські захисники знищили у Мелітополі базу російських окупантів на аеродромі. Рашисти намагаються врятувати вцілілу техніку. Також 2 липня російський бронепоїзд з боєприпасами завдяки силам спротиву зійшов з рейок.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.52
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.45
- Актуальне
- Важливе