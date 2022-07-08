Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

"Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищило військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи військових до моргу", - йдеться в повідомленні.

Родичі померлих розповіли журналістам, що трупи у морзі на проспекті Б. Хмельницького лежать навіть у коридорі.

Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати із окупантами. Тому у Мелітополі нині неможливо поховати людину, адже необхідна довідка про судово-медичну експертизу, але її немає кому виписати.

"Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті", - додали у відомстві.

Вранці 3 липня українські захисники знищили у Мелітополі базу російських окупантів на аеродромі. Рашисти намагаються врятувати вцілілу техніку. Також 2 липня російський бронепоїзд з боєприпасами завдяки силам спротиву зійшов з рейок.

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