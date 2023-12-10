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У Мелітополі окупанти готуються до псевдовиборів: завезли агітаторів і глушать звʼязок

10 грудня, 2023 неділя
11:54
Війна з Росією вибори до Держдуми

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти розпочали підготовку до псевдовиборів президента РФ. У місто завезли виконавців, які агітуватимуть за Володимира Путіна та "руський мир"

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти готуються вчергове вислужитися перед Путіним - розпочали підготовку до незаконних виборів", - написав він.

За його словами, у Мелітополь завезли 8 автобусів виконавців та розселили їх у загарбаних приміщеннях.

Окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, на яких глушать зв’язок, щоб "злочинні секрети ніхто не міг підслухати".

"За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і "руській мір". Проте наші люди точно знають правду, а "рускій мір" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - заявив Федоров.

  • Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
президентські вибори
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
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