У Мелітополі окупанти готуються до псевдовиборів: завезли агітаторів і глушать звʼязок

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти готуються вчергове вислужитися перед Путіним - розпочали підготовку до незаконних виборів", - написав він.

За його словами, у Мелітополь завезли 8 автобусів виконавців та розселили їх у загарбаних приміщеннях.

Окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, на яких глушать зв’язок, щоб "злочинні секрети ніхто не міг підслухати".

"За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і "руській мір". Проте наші люди точно знають правду, а "рускій мір" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - заявив Федоров.