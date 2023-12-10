У Мелітополі окупанти готуються до псевдовиборів: завезли агітаторів і глушать звʼязок
У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти розпочали підготовку до псевдовиборів президента РФ. У місто завезли виконавців, які агітуватимуть за Володимира Путіна та "руський мир"
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти готуються вчергове вислужитися перед Путіним - розпочали підготовку до незаконних виборів", - написав він.
За його словами, у Мелітополь завезли 8 автобусів виконавців та розселили їх у загарбаних приміщеннях.
Окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, на яких глушать зв’язок, щоб "злочинні секрети ніхто не міг підслухати".
"За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і "руській мір". Проте наші люди точно знають правду, а "рускій мір" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - заявив Федоров.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
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