У Мелітополі окупанти проводять обшуки домівок, шукаючи партизанів, - мер
Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області проводять обшуки домівок місцевих жителів і шукають там українських партизанів
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
"Окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву. Інсценують виявлення зброї та боєприпасів. На дрібниці не розмінюються: 16 тис. патронів у сільській хаті на думку окупантів - дуже достовірний схрон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти також проводять так звані рейди на дорогах - водіїв нібито перевіряють на виконання ПДР, але насправді перевіряють документи та обшукують автівки.
За словами Федорова, головне завдання таких перевірок - виявлення партизанів і придушення опору.
- 1 грудня у Мелітополі українські партизани знищили декілька росіян та завдали ураження ворожому паливозаправнику.
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