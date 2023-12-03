Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Мелітополі окупанти проводять обшуки домівок, шукаючи партизанів, - мер

У Мелітополі окупанти проводять обшуки домівок, шукаючи партизанів, - мер

3 грудня, 2023 неділя
23:39
Війна з Росією Мелітополь

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області проводять обшуки домівок місцевих жителів і шукають там українських партизанів

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву. Інсценують виявлення зброї та боєприпасів. На дрібниці не розмінюються: 16 тис. патронів у сільській хаті на думку окупантів - дуже достовірний схрон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти також проводять так звані рейди на дорогах - водіїв нібито перевіряють на виконання ПДР, але насправді перевіряють документи та обшукують автівки.

За словами Федорова, головне завдання таких перевірок - виявлення партизанів і придушення опору.

  • 1 грудня у Мелітополі українські партизани знищили декілька росіян та завдали ураження ворожому паливозаправнику.
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Наталія Гуменюк
3 грудня, 2023 неділя
"Всьо по силах". Гуменюк каже, що залишилася речницею Сил оборони Півдня
2 грудня, 2023 субота
Американська дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий IQ серед однолітків
російські окупанти
3 грудня, 2023 неділя
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Окупантів ліквідували
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
00:52
Оновлено
дрон Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
00:25
Оновлено
Москва. Росія. Пожежа
У Москві горить завод із виробництва спеціалізованих автомобілів
00:17
Оновлено
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт під час католицької меси на Філіппінах
00:10
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
США не знали про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль, - Кірбі
2023, неділя
3 грудня
22:58
Знешкодження ворожої ДРГ
ДПСУ: на кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ
22:39
Ізраїль танк
Операція на півдні Гази буде такою ж потужною, як на півночі, - ЦАХАЛ
22:12
Володимир Путін
МЗС Британії: Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться "за добавкою"
21:47
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти продовжують переселяти жителів з ТОТ: РФ депортувала ще 100 українців
21:37
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан грає на два фронти з Росією та ЄС, - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
21:18
Донеччина
Росіяни атакували Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині: є загибла та поранені
20:56
Рустем Умєров
Міноборони України попередило, що невідомі створили фейковий канал Умєрова в Telegram, де збирають інформацію від українців
20:36
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, на фронті відбулося 56 боєзіткнень, - Генштаб
20:34
США Ізраїль
Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників
20:26
Володимир Зеленський
Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський
20:02
OPINION
Олексій Петров
"На зло тещі відріжу собі вухо..."
19:55
40 кг термобаричного заряду. Що відомо про нову бойову частину "шахедів"
19:49
Ексклюзив
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
Війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року, - політолог Пелліверт
19:30
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський
19:24
Ексклюзив
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку
19:19
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину, палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю і "бавовна" на ТОТ: де у росіян вибухало цього тижня
19:19
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байдену час відмовитися від виборів і зосередитися на війні в Україні та Ізраїлі, - Піонтковський
19:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" обставив "Металіст-1925", а гру "Динамо" з "Минаєм" перенесли: розклад і результати 16-го туру УПЛ
18:52
Серіал "Дім Дракона"
Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"
18:48
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста (03.12.2023)
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста
18:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чому вибори в Росії важливі й для нас?
18:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 грудня: євро та долар продовжують дешевшати
18:00
Інтерв’ю
Павло Казарін
Журналіст та військовий Казарін: Країна може перемогти, лише коли її зовнішній кріпосний мур — вищий за внутрішні паркани
17:59
Оновлено
Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 2 людини загинуло, 7 поранено
17:48
Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання
17:15
Іран Росія
Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці
17:10
Оновлено
Наталія Гуменюк
"Всьо по силах". Гуменюк каже, що залишилася речницею Сил оборони Півдня
16:30
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець
16:06
Встановлюють декоративну підсвітку до святкування Різдва та Нового року в Києві
На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки
16:05
OPINION
Віталій Бала
Ніхто вже серйозно не сприймає те, що говорить Зеленський
15:48
Інтерв’ю
Путін
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
15:36
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км
15:11
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Україні допомагати Орбану. Колонка Віталія Портникова
15:06
Ілюстративне зображення
Британські вчені назвали причину, чому не можна годувати собак сирим м'ясом
14:54
Азов та полонені окупанти
РФ запускає хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими: яка їхня мета
14:39
Що таке "недоперепив" в економіці. Уривок з нової книги Віктора Пинзеника
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV