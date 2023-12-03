У Мелітополі окупанти проводять обшуки домівок, шукаючи партизанів, - мер

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти обшукують оселі, намагаючись виявити зв'язки з Силами спротиву. Інсценують виявлення зброї та боєприпасів. На дрібниці не розмінюються: 16 тис. патронів у сільській хаті на думку окупантів - дуже достовірний схрон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти також проводять так звані рейди на дорогах - водіїв нібито перевіряють на виконання ПДР, але насправді перевіряють документи та обшукують автівки.

За словами Федорова, головне завдання таких перевірок - виявлення партизанів і придушення опору.