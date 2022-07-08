У Мелітополі окупанти розташовують військову техніку в житлових кварталах
У Мелітополі Запорізької області, де минулого тижня ЗСУ знищили військову базу окупантів, російські солдати ставлять військову техніку в житлових кварталах
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає “Укрінформ”.
У Мелітополі Запорізької області російські солдати ставлять військову техніку в житлових кварталах.
"Буквально кілька годин тому надійшло повідомлення про те, що доступ до одного з мікрорайонів міста – Новий Мелітополь, де у мирний час мешкало понад 30 тис. населення – перекрито. Через те, що під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав Федоров.
За його словами, ситуація у місті тривожна. Військові РФ не очікували наступу українських Збройних сил.
"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби фсб. Мешканці міста Мелітополя — це заручники терористів", - зазначив мер.
- Нагадуємо, що кілька днів тому в Мелітопольському районі росіяни викрали ветерана АТО.
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