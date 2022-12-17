У Мелітополі пам'ятник Леніну облили червоною фарбою

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що 17 грудня пам'ятник Леніну в тимчасово окупованому Мелітополі "почервонів". Іван Федоров наголошує, що постамент розташований неподалік відділку "поліції" росіян, де вони облаштували одну з катівень для місцевого населення.

"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10-и місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі", - написав він.

Міський голова додав, що близько тижня тому білою фарбою облили пам'ятник Павлу Судоплатову, який був керівником радянських диверсійних спецслужб сталінського режиму. Він також знаходиться біля будівлі "правоохоронних органів" росіян.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя інформував, що росіяни не випускають із Мелітополя чоловіків, не звільнених від армії, й ускладнюють містянам виїзд через Крим.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.

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