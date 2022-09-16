У Мелітополі прогриміли вибухи над аеродромом із базою росіян
В окупованому Мелітополі в ніч на 16 вересня пролунали вибухи над аеродромом із російською базою. Деталі з'ясовують
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграмі.
"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Подробиці уточнюємо", - наголосив він.
- 15 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи. У у той бік поїхали швидкі.
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