У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи, - мер
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Повідомляється, що у той бік направилися швидкі
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Щойно: 2 гучні вибухи в південній частині Мелітополя. Тож підраховуємо втрати ворога", - написав Федоров.
Мер повідомив, що у бік вибухів їдуть карети швидкої допомоги.
- 8 вересня мелітопольські партизани звернулися у відео до колаборантів: "Здавайтеся або помріть".
- У тимчасово окупованому Мелітополі тисячі рашистів і техніки армії РФ ховають у сільськогосподарських ангарах.
- В окупованому місті увечері, 9 вересня, було чути постріли та вибухи.
- Також 13 вересня пообіді у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі лунали три гучні вибухи.
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