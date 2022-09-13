Про це о 14:30 у телеграмі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", - написав Федоров.

Міський голова Мелітополя наголосив, що подробиці повідомить згодом.