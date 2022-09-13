У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи, - мер
13 вересня пообіді у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунали три гучні вибухи
Про це о 14:30 у телеграмі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", - написав Федоров.
Міський голова Мелітополя наголосив, що подробиці повідомить згодом.
- 28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".
- 26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".
- В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".
- 8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.
- 8 вересня мелітопольські партизани звернулися у відео до колаборантів: "Здавайтеся або помріть".
- 9 вересня місцеві ЗМІ повідомили, що під Мелітополем окупанти захопили дитячий притулок і вирубали дерева, щоб уберегтися від партизанів.
- Офіційна міськрада Мелітополя постановили арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму.
- У тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися.
- У селищі Мирний Мелітопольського району окупанти захопили дитячий притулок, де нібито поселили інженерні війська. Також рашисти вирубали усі зелені насадження на території.
- У тимчасово окупованому Мелітополі тисячі рашистів і техніки армії РФ ховають у сільськогосподарських ангарах.
- В окупованому місті увечері, 9 вересня, чутно постріли та вибухи.
- Гауляйтерка Галина Данильченко з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя заявила в етері росЗМІ, що українці з паспортами РФ воюватимуть проти рідної країни - добровільно.
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