У Мелітополі чутно стрілянину та вибухи
В окупованому місті увечері, 9 вересня, чутно постріли та вибухи
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі", - зазначив мер.
Федоров розповів, що звуки вибухів і стрілянини пролунали близько 23:45 години. За його словами, наразі подробиці з'ясовують.
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