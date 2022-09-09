Про це під час брифінгу в Медіацентрі сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Рашисти намагаються утримати Мелітополь будь-яким шляхом, адже це ключ до звільнення Маріуполя та Херсону.

"Що стосується кількості окупантів в місті – вона постійно різна. В цілому в місті тисячі одиниці техніки та тисячі ворожих солдатів у Мелітопольському районі. Ми бачимо, що за останній період їх кількість збільшилася. Сьогодні вони є в тракторних бригадах. Вони виселяють сільгосптехніку для того, щоб сховати свою техніку в ангарах там, де раніше перебувала зберігали сільгосппродукцію, аби таким чином наші ЗСУ та спецслужби їх не бачили. Але дарма вони так думають. Наші люди про все інформують, ми все бачимо", - наголосив Федоров.

Також рашисти залякують мелітопольських школярів.

"Зранку надійшли новини, що російські військові заходять в класи з дітьми, не випускають їх зі школи. На кожній перерві школярі змушені слухати гімн Росії – це точно не про навчальний процес", – сказав міський голова Мелітополя.

Щодо псевдореферендуму, то ймовірно російські окупанти поки полишили надії провести його на початку вересня.

"Очікувалось, що 11 вересня росіяни намагатимуться проводити фейковий референдум на території Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Але вже зрозуміло, що ніякого референдуму не буде. Перш за все, росіяни намагалися провести цей "референдум" ще в серпні. Поквартирне опитування показало окупантам, що менш ніж 10% місцевих жителів погодилось брати участь у цьому дійстві", – додав Федоров.

28 серпня ЗСУ знищили у Мелітополі одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит".

26 серпня на російських складах в окупованому Мелітопольському районі сталась "бавовна".

В окупованому Мелітополі підірвали штаб "Единой России".

8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Офіційна міськрада Мелітополя постановили арештувати майно колаборантів, які займаються підготовкою до псевдореферендуму.

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися.

У селищі Мирний Мелітопольського району окупанти захопили дитячий притулок, де нібито поселили інженерні війська. Також рашисти вирубали усі зелені насадження на території.