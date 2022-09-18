Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Чекаємо на подробиці від сил спротиву", - пише Федоров.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, вибух стався біля магазину на вулиці Ярослава Мудрого 6.

"За попередніми даними, вибухнув вибуховий пристрій. Як повідомляють жителі Мелітополя, голосно було в районі магазину "М'ясної" на вулиці Ярослава Мудрого, 6. Городяни не лише чули вибух, а й спостерігали заграву. Не виключено, що закладена вибухівка була розрахована саме на автомобіль, який стояв біля сміттєвого бака. Вибухівку було закладено нібито в самому сміттєвому баку", - йдеться у повідомленні.

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