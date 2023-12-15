У Мелітополі рух Опору підірвав потяг, який возив боєприпаси та паливо окупантам
15 грудня у Мелітополі партизани провели успішну диверсію й підірвали потяг, який возив із Криму боєприпаси та паливо для російських окупантів
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Цим потягом росіяни вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.
"Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно", - йдеться у повідомленні.
У результаті контрольованого вибуху пошкоджено залізницю та теплотяг з вагонами.
Вибух стався о восьмій ранку прямо перед російською ФСБ. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.
Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан, зазначають у ЦНС. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.
У ЦНС нагадують, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці.
"Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", - підкреслили в Спротиві.
- В ніч на 30 листопада на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України.
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