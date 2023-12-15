У Мелітополі рух Опору підірвав потяг, який возив боєприпаси та паливо окупантам

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Цим потягом росіяни вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.

"Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно", - йдеться у повідомленні.

У результаті контрольованого вибуху пошкоджено залізницю та теплотяг з вагонами.

Вибух стався о восьмій ранку прямо перед російською ФСБ. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан, зазначають у ЦНС. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

У ЦНС нагадують, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці.

"Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", - підкреслили в Спротиві.