У Мелітополі й навколишніх селах пролунало кілька вибухів, – мер

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. Подробиці згодом", – написав він.