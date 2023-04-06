У Мелітополі й навколишніх селах пролунало кілька вибухів, – мер
Увечері 6 квітня було чутно кілька гучних вибухів на території тимчасово окупованого Мелітополя та його околиць
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. Подробиці згодом", – написав він.
- У ніч проти 6 квітня в Мелітополі також було гучно. Пролунали декілька потужних вибухів, які чули фактично в усіх районах міста. За попередніми даними, є влучання в базу окупантів на захопленому аеродромі
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