"Нічне жахіття для окупантів": у Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер міста
Вночі 6 квітня у Мелітополі пролунали декілька потужних вибухів, які вже стали звичним жахіттям для окупантів
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram
"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів", - повідомив мер міста.
- Нагадаємо, ввечері 5 квітня на тимчасово окупованому Запоріжжі вибухи прогриміли в районі Мелітополя та Токмаку.
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