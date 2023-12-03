"У мене сьогодні відмерзли пальці", - Лунін вдруге поспіль провів "сухий" матч за "Реал"

Про це повідомляє Madrid Zone.

Матч "Реал" - "Гранада" закінчився з рахунком 2:0. Це другий поспіль "сухий" матч Андрія Луніна за мадридський клуб.

"Дякую команді, у мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота "сухими". У 95% випадків, коли ми не пропускаємо, то перемагаємо. З такою кількістю травм, яку ми маємо, це дуже хороша серія, тому що без 8-9 гравців важко, але ми продовжуємо перемагати, грати в хороший футбол. Ми перші, і це головне", - сказав Лунін.

"Гранада" лише двічі пробила по воротах Луніна у матчі 2 грудня.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись. Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який виборов конкуренцію в українця.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 7 матчів, 4 рази "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.