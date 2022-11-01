Про це оператор пише в twitter.

У повідомленні йдеться, що перебої почали виникати з 9 ранку. Зазначається, що основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет, працюють у звичному режимі.

"Зараз наші IT-спеціалісти працюють, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом. Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо - спробуйте поповнити рахунок через годину", - пише Київстар.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



