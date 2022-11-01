У мережі "Київстар" виникли збої у роботі
У вівторок, 1 листопада, мобільний оператор "Київстар" оголосив про збої в роботі - є обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу та користування додатком "Мій Київстар"
Про це оператор пише в twitter.
У повідомленні йдеться, що перебої почали виникати з 9 ранку. Зазначається, що основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет, працюють у звичному режимі.
"Зараз наші IT-спеціалісти працюють, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом. Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо - спробуйте поповнити рахунок через годину", - пише Київстар.
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