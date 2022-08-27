У мережі показали супутникові знімки пошкоджень на Антонівському мосту

Фото опублікував на своїй сторінці у Twitter швейцарський OSINT-розслідувач Тім Ерхарт.

"Супутник Planet зробив знімок Антонівського мосту в Херсоні. Пошкодження, як і раніше, обмежені одним прольотом з південного боку. Секція не впала, але видно пошкодження, транспорту на мосту не видно. Понтонна переправа досі працює", – написав він.

Світлину Planet Labs зроблено 26 серпня о 15:00 за київським часом, тобто приблизно через годину після того, як у мережі почали повідомляти про нові вибухи в районі Антонівського мосту.

3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.

Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.

Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.

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