У мережі показали супутникові знімки пошкоджень на Антонівському мосту
У мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з'явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту
Фото опублікував на своїй сторінці у Twitter швейцарський OSINT-розслідувач Тім Ерхарт.
"Супутник Planet зробив знімок Антонівського мосту в Херсоні. Пошкодження, як і раніше, обмежені одним прольотом з південного боку. Секція не впала, але видно пошкодження, транспорту на мосту не видно. Понтонна переправа досі працює", – написав він.
Світлину Planet Labs зроблено 26 серпня о 15:00 за київським часом, тобто приблизно через годину після того, як у мережі почали повідомляти про нові вибухи в районі Антонівського мосту.
- 3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.
- Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.
- Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються "традиційні вибухи", а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об'єкти під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.
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