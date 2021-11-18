У мережі з'явився фінальний трейлер "Алеї кошмарів" з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт
Фінальний трейлер "Алеї кошмарів" мексиканського кінорежисера Гільєрмо дель Торо опублікували в мережі
Про це передає Еспресо.TV.
Фінальний трейлер "Алеї кошмарів", стрічки, яка продовжує оскароносний фільм "Форма води" мексиканського кінорежисера Гільєрмо дель Торо, опублікували у мережі.
Головні ролі - афериста, який видає себе за телепата, і психолога - зіграли актори Бредлі Купер та Кейт Бланшетт.
Події фільму розгортаються у Нью-Йорку 1940-х років.
Саме ця робота режисера стала найбільш очікуваною у цьому році, оскільки він обіцяє нове осмислення класичного нуару (жанр, який відображає атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму у суспільстві - ред.)
Стилістика фільму буде у похмурих песимістичних тонах і показуватиме реальне життя Нью-Йорка.
- Нагадаємо, американська компанія HBO Max 1 січня 2022 року покаже спеціальний епізод фільму "Гаррі Поттер".
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