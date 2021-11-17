HBO покаже новий спеціальний епізод "Гаррі Поттера" 1 січня

Про це повідомляє CNN.



"Акторський склад "Гаррі Поттера" збирається для нового спеціального випуску, прем'єра якого запланована на HBO Max 1 січня", - йдеться у повідомленні.



У новому епізоді візьмуть участь актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон та інші. Сам епізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Хогвартсу".



Зазначається, що цим спецвипуском "святкуватимуть неперевершену спадщину франшизи про Гаррі Поттера та її незгладимий вплив на серця, уми та уяви сімей і шанувальників по всьому світу".



Однак письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг глядачі не побачать. Це пов'язано з її неоднозначними заявами щодо трансгендерної спільноти останніми роками.





