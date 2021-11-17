HBO покаже новий спеціальний епізод "Гаррі Поттера" 1 січня
Американська компанія HBO Max 1 січня 2022 року покаже спеціальний епізод фільму "Гаррі Поттер"
Про це повідомляє CNN.
"Акторський склад "Гаррі Поттера" збирається для нового спеціального випуску, прем'єра якого запланована на HBO Max 1 січня", - йдеться у повідомленні.
У новому епізоді візьмуть участь актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон та інші. Сам епізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Хогвартсу".
Зазначається, що цим спецвипуском "святкуватимуть неперевершену спадщину франшизи про Гаррі Поттера та її незгладимий вплив на серця, уми та уяви сімей і шанувальників по всьому світу".
Однак письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг глядачі не побачать. Це пов'язано з її неоднозначними заявами щодо трансгендерної спільноти останніми роками.
- Нагадаємо, HBO Max оприлюднив трейлер продовження серіалу "Секс і місто".
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