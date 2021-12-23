У "Металісті" відреагували на інформацію про повернення легендарного футболіста

Про це Кучер повідомив програмі "Футбол News".



За словами Кучера, у цій ситуації все залежить від Тайсона.



"Зимові трансфери? Звичайно плануємо, але поки що розголошувати не будемо. Дізнаєтесь, коли все буде ясно. Повернення Тайсона? Думаю, тут все залежатиме від Тайсона. Все може бути. Але конкретики поки що ніякої немає", – сказав головний тренер "Металіста" Олександр Кучер.

Тайсон відомий українцям своєю грою в Українській Прем'єр-лізі. З 2010 до 2013 року бразилець виступав за "Металіст", зіграв 83 матчі, забив 20 голів і віддав 26 асистів.



З харківського клубу Тайсон перейшов у "Шахтар" за 15,24 млн євро і виступав за донецький клуб до 2021 року. На рахунку бразильця 299 матчів, 55 голів і 78 асистів у футболці "гірників".



Тайсон шість разів вигравав УПЛ, п'ять разів брав Кубок України, виходив у півфінал Ліги Європи і плей-офф Ліги чемпіонів.



У квітні 2021 року Тайсон безкоштовно перейшов у бразильський "Інтернасьонал", де вже зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист.



Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.