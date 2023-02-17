У метро Києва 17 лютого пройдуть тренінги з домедичної допомоги

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Навичкам домедичної допомоги, зокрема первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо, киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - йдется у повідомленні.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00 на таких станціях: