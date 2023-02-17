У метро Києва 17 лютого пройдуть тренінги з домедичної допомоги
У п'ятницю, 17 лютого, в Києві на 12 станціях метро відбудуться тренінги для всіх охочих з домедичної допомоги
Про це повідомляє сайт КМДА.
"Навичкам домедичної допомоги, зокрема первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо, киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - йдется у повідомленні.
Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00 на таких станціях:
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Шулявська" (проміжний вестибюль);
- "Театральна" (перехід);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
- "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетами);
- "Олімпійська" (вестибюль перед турнікетами);
- "Палац "Україна" (вестибюль перед турнікетами);
- "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетами);
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Дружби народів" (перехід);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформою).
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