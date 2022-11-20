У межах "зернової ініціативи" за два дні з Одеси відправили 342 тис. тонн агропродукції
Із 18 листопада 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 8 суден, які доставили до країн Африки, Азії та Європи близько 342 тис. тонн українського продовольства
Про це інформує речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в телеграм.
"Зернова ініціатива": за два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції ", - мовиться в повідомленні.
Братчук стверджує, що "зерновим коридором" до іноземних портів наразі прямує 4 судна. Вони завантажені 130,5 тис.тонн українського продовольства.
"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - нагадує речник Одеської обласної військової адміністрації.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- 18 листопада Україна придбала 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine – вони попрямують в Ефіопію та Сомалі.
- Ранком 19 листопада повідомлялося, що в межах цієї ж програми Агентство США з міжнародного розвитку скерує до $20 мільйонів для відправлення українського зерна найбільш уразливим верствам населення світу.
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