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У межах "зернової ініціативи" за два дні з Одеси відправили 342 тис. тонн агропродукції

20 листопада, 2022 неділя
17:03
Економіка "Зернова ініціатива"

Із 18 листопада 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 8 суден, які доставили до країн Африки, Азії та Європи близько 342 тис. тонн українського продовольства

Про це інформує речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в телеграм.

"Зернова ініціатива": за два дні з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 342 тис. тонн агропродукції ", - мовиться в повідомленні. 

Братчук стверджує, що "зерновим коридором"  до іноземних портів наразі прямує 4 судна. Вони завантажені 130,5 тис.тонн українського продовольства.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - нагадує речник Одеської обласної військової адміністрації.

  • "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
  • В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
  • 18 листопада Україна придбала 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine – вони попрямують в Ефіопію та Сомалі.
  • Ранком 19 листопада повідомлялося, що в межах цієї ж програми Агентство США з міжнародного розвитку скерує до $20 мільйонів для відправлення українського зерна найбільш уразливим верствам населення світу. 

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Одеса
зерно
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