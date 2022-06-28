У Миколаєві чути вибухи

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у телеграм.

"Миколаїв! У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.

Повітряну тривогу оголосили вже після перших вибухів, о 05:02.

Більше інформації поки невідомо.

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