У Миколаєві чути вибухи
Міськрада Миколаєва попередила містян про вибухи
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у телеграм.
"Миколаїв! У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.
Повітряну тривогу оголосили вже після перших вибухів, о 05:02.
Більше інформації поки невідомо.
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