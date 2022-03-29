У Миколаєві перейменують Московську вулицю на Маріупольську

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.



Таке рішення ухвалив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - повідомив радник міського голови Іван Смиренський.



Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня заявив, що місто вщент зруйновано російськими окупантами та потребує повної евакуації. За його словами 90% житлового фонду міста так чи інакше постраждали.



У пресслужбі Маріупольської міської ради додають: "Впевнені, що дуже скоро у вільному Маріуполі з’явиться вулиця на честь міста-героя Миколаїв. Разом до перемоги!".



Нагадаємо, український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув, боронячи місто Маріуполь від російських окупантів.