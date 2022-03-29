У Миколаєві перейменують Московську вулицю на Маріупольську
Московську вулицю у Миколаєві перейменують на честь міста Маріуполь
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Таке рішення ухвалив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - повідомив радник міського голови Іван Смиренський.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня заявив, що місто вщент зруйновано російськими окупантами та потребує повної евакуації. За його словами 90% житлового фонду міста так чи інакше постраждали.
У пресслужбі Маріупольської міської ради додають: "Впевнені, що дуже скоро у вільному Маріуполі з’явиться вулиця на честь міста-героя Миколаїв. Разом до перемоги!".
- Нагадаємо, український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув, боронячи місто Маріуполь від російських окупантів.
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