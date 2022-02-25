У Миколаєві помітили групи російських диверсантів, цивільних просять залишатися вдома
У п'ятницю, 25 лютого, в Миколаєві виявили кілька диверсійно-розвідувальних груп ворога
Про це заявив очільник Миколаївської обласної державно адміністрації Віталій Кім, передає "РБК-Україна".
"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо якщо випили", - сказав Кім.
Очільник Миколаївщини зазначив, що не слід у воєнний час ввечері ходити по вулицях п'яним і додав, що нещодавно виникла якась ситуація, проте подробиць наводити не став.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи РФ.
- Міноборони повідомило про знешкодження окупантів, які захопили українську військову техніку та перевдягнулися українськими військовими.
- Українські військові знищили у Києві на Оболоні російських диверсантів, перевдягнутих у форму ЗСУ.
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