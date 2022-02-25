У Миколаєві помітили групи російських диверсантів, цивільних просять залишатися вдома

Про це заявив очільник Миколаївської обласної державно адміністрації Віталій Кім, передає "РБК-Україна".



"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо якщо випили", - сказав Кім.



Очільник Миколаївщини зазначив, що не слід у воєнний час ввечері ходити по вулицях п'яним і додав, що нещодавно виникла якась ситуація, проте подробиць наводити не став.