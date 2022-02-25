Українські військові знищили у Києві на Оболоні російських диверсантів, перевдягнутих у форму ЗСУ. ВІДЕО 18+
Військові збройних сил України знищили на столичній Оболоні ворожу диверсійно-розвідувальну групу
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
При цьому російські диверсанти були перевдягнути у форму ЗСУ.
Українські військові оприлюднили відео, на якому можна побачити тіл перевдягнених диверсантів і знищену військову техніку.
"Це переодіті. Ті, що переоділися. Ті, що переоділися, була інформація, Оболонь. Переодіті були у Збройні сили України", - сказав чоловік, який знімав відео.
Обережно! Відео містить зображення загиблих людей!
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи РФ.
- Міноборони повідомило про знешкодження окупантів, які захопили українську військову техніку та перевдягнулися українськими військовими.
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