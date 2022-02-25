Українські військові знищили у Києві на Оболоні російських диверсантів, перевдягнутих у форму ЗСУ. ВІДЕО 18+

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.



При цьому російські диверсанти були перевдягнути у форму ЗСУ.



Українські військові оприлюднили відео, на якому можна побачити тіл перевдягнених диверсантів і знищену військову техніку.



"Це переодіті. Ті, що переоділися. Ті, що переоділися, була інформація, Оболонь. Переодіті були у Збройні сили України", - сказав чоловік, який знімав відео.



Обережно! Відео містить зображення загиблих людей!

