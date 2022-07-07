У Миколаєві пролунали вибухи
Вранці 7 липня жителі у Миколаєві чули вибухи
Про це йдеться у застосунку "єТривога" й пише УНІАН.
Тривога у місті була оголошена о 04:34. Після неї пролунали вибухи.
Місцеві жителі пишуть про "прильоти".
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