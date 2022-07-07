Про це йдеться у застосунку "єТривога" й пише УНІАН.

Тривога у місті була оголошена о 04:34. Після неї пролунали вибухи.

Місцеві жителі пишуть про "прильоти".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb