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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

28 липня, 2022 четвер
04:41
війна з Росією Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область

Близько 5 ранку 28 липня у Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!"- написав він.

О 3:50 в місті пролунав сигнал про повітряну тривогу. 

  • 27 липня українська ППО знищила дві ракети типу Х-31, які були направлені в напрямок Баштанки, Миколаївської області.
  • У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 00:02

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Новини
Миколаїв
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