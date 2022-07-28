У Миколаєві пролунали вибухи
Близько 5 ранку 28 липня у Миколаєві прогриміли вибухи
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!"- написав він.
О 3:50 в місті пролунав сигнал про повітряну тривогу.
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