У Миколаєві пролунали вибухи

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!"- написав він.

О 3:50 в місті пролунав сигнал про повітряну тривогу.

27 липня українська ППО знищила дві ракети типу Х-31, які були направлені в напрямок Баштанки, Миколаївської області.

У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 00:02

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