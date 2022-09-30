Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 00:00 Миколаїв обстріляли іранськими дронами-камікадзе, а через годину Росія вдарила по місту ракетами.

"7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета потрапила у 9-поверхівку, серйозні ушкодження, під завалами люди", - написав Кім.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

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