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Головна війна з Росією У Миколаєві від ворожих ракет 5 людей поранено, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі інфраструктури

У Миколаєві від ворожих ракет 5 людей поранено, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі інфраструктури

13 травня, 2022 п'ятниця
21:01
війна з Росією Миколаїв

У різних районах Миколаєва виникали пожежі через уламки та боєприпаси, також пошкоджені дві системи очищення води

Про це інформує у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У наслідок нічних обстрілів, 13 травня, ракети РФ пошкодили п'ять об'єктів міської інфраструктури. Зокрема постраждали вікна та покрівлі. На одному з комунальних підприємств зіпсовані дві автівки.

Також пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок.

Обійшлось без жертв, утім 5 місцевих отримали поранення.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", пише мер Миколаєва.

  • Внаслідок обстрілів окупантів в ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Росіяни також обстріляли будівлю дитсадку і дитячу бібліотеку в Миколаєві.
  • 11 травня РФ обстріляла Миколаївщину забороненими касетними боєприпасами.
  • 6 травня українські десантники-артилеристи показали відео знищення російського "Урала" з боєкомплектом і бліндажа.
  • 4 травня поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів.

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Миколаїв
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2022, п'ятниця
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