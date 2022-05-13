У Миколаєві від ворожих ракет 5 людей поранено, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі інфраструктури

Про це інформує у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У наслідок нічних обстрілів, 13 травня, ракети РФ пошкодили п'ять об'єктів міської інфраструктури. Зокрема постраждали вікна та покрівлі. На одному з комунальних підприємств зіпсовані дві автівки.

Також пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок.

Обійшлось без жертв, утім 5 місцевих отримали поранення.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", пише мер Миколаєва.

Внаслідок обстрілів окупантів в ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Росіяни також обстріляли будівлю дитсадку і дитячу бібліотеку в Миколаєві.

11 травня РФ обстріляла Миколаївщину забороненими касетними боєприпасами.

6 травня українські десантники-артилеристи показали відео знищення російського "Урала" з боєкомплектом і бліндажа.

4 травня поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів.

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