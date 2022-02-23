У "Мілані" вирішили провести наймасштабніше трансферне вікно за останні три сезони

Про це повідомляє Milannews.



За інформацією джерела, "Мілан" планує посилити кілька позицій у літнє трансферне вікно. Боси клубу готові виділити на трансфери більше ніж 100 млн євро і ця сума може стати більшою, якщо "россонері" стануть чемпіонами цього сезону.



Серед потенційних новачків "Мілана" - гравці "Лілля" Свен Ботман і Ренату Саншеш. Обидва футболісти оцінюються у суму близько 30 млн євро.



Також італійський клуб планує підсилити атаку. У сфері інтересів "Мілану": найкращий бомбардир "Реймса" Юго Екітик та півзахисник "Тоттенгема" Стевена Бергвейна.



"Мілан" лідирує у чемпіонаті Італії після 26-го туру Серії А.



Востаннє "Мілан" витрачав більше ніж 100 млн євро на трансфери у сезоні 2019/20.

8 лютого італійський "Мілан" продовжив контракт з французьким захисником Тео Ернандесом.

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