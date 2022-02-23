У "Мілані" вирішили провести наймасштабніше трансферне вікно за останні три сезони
Італійський "Мілан" готовий витратити більше, ніж 100 млн євро у літнє трансферне вікно
Про це повідомляє Milannews.
За інформацією джерела, "Мілан" планує посилити кілька позицій у літнє трансферне вікно. Боси клубу готові виділити на трансфери більше ніж 100 млн євро і ця сума може стати більшою, якщо "россонері" стануть чемпіонами цього сезону.
Серед потенційних новачків "Мілана" - гравці "Лілля" Свен Ботман і Ренату Саншеш. Обидва футболісти оцінюються у суму близько 30 млн євро.
Також італійський клуб планує підсилити атаку. У сфері інтересів "Мілану": найкращий бомбардир "Реймса" Юго Екітик та півзахисник "Тоттенгема" Стевена Бергвейна.
"Мілан" лідирує у чемпіонаті Італії після 26-го туру Серії А.
Востаннє "Мілан" витрачав більше ніж 100 млн євро на трансфери у сезоні 2019/20.
- 8 лютого італійський "Мілан" продовжив контракт з французьким захисником Тео Ернандесом.
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