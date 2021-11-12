У Міненерго заявили про блокування РФ поставок вугілля з Казахстану: ми фактично в стані енерговійни

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає РБК-Україна.

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу", - зауважив Немчинов.

За його словами, РФ навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - наголосив він.

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