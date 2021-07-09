У Мінкульті розповіли, які норми закону про мову запрацюють із 16 липня

Про це повідомляє Укрінформ.



16 липня 2021 набирають чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою унормовано застосування у сфері культури.

Нормами передбачено, що мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.



Застосування інших мов дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України;



Супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний чи послідовний переклад виступу.



Оголошення, квитки, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі заходи виготовляються державною мовою. Допускається використання інших мов, при цьому текст не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж державною мовою.

Згідно з новими нормами, виконання або показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою;



Мовою музеїв та виставок, а також мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

У МКІП пояснили, що в межах кінофестивалів допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами державною мовою.

Туристичне та екскурсійне обслуговування має бути українською мовою, але обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.