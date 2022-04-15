У Міноборони не бачать ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю
Українська розвідка та іноземні партнери не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю
Про це заявив представник Міноборони Олександр Мотузяник.
"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає в нашій розвідці", – заявив він.
Мотузяник додав, що іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює і обмінюється інформацією, також поки не підтверджують намірів РФ щодо ядерної зброї.
- Сполучені Штати не сприймають "легковажно" можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні, оскільки Москва має справу з труднощами на полі бою.
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