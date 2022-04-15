У Міноборони не бачать ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю

Про це заявив представник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає в нашій розвідці", – заявив він.

Мотузяник додав, що іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює і обмінюється інформацією, також поки не підтверджують намірів РФ щодо ядерної зброї.

Сполучені Штати не сприймають "легковажно" можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні, оскільки Москва має справу з труднощами на полі бою.

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