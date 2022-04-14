Директор ЦРУ попереджає, що російські погрози тактичною ядерною зброєю не слід сприймати "легковажно"
Сполучені Штати не сприймають "легковажно" можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні, оскільки Москва має справу з труднощами на полі бою
Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернс.
"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне використання тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", – сказав він у публічному виступі в Технологічному інституті Джорджії.
ЦРУ "дуже уважно стежить за цим", - сказав Бернс і наголосив, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується до такого кроку.
"Хоча ми бачили певну риторичну позицію з боку Кремля щодо переходу до вищих рівнів ядерної готовності, досі ми не побачили практичних доказів того типу розгортань чи військових дій, які б посилили наше занепокоєння. Але ми дуже уважно спостерігаємо за цим", - сказав Бернс.
Тим не менш, у тих же зауваженнях Бернс попередив, що президент Росії Володимир Путін стає все більш ізольованим і його "апетит до ризику зріс, його контроль над Росією посилюється".
"Його коло радників звузилося, і в цьому вузькому колі ніколи не було кращого для кар’єри не сумніватися в його (Путіна, - ред.) судженнях чи його впертому, майже містичному переконанні, що його місія – відновити сферу впливу Росії", – сказав Бернс.
- Нагадаємо, експерти, опитані виданням Defense Express, стверджують, що на ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси.
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