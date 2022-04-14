Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернс.

"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне використання тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", – сказав він у публічному виступі в Технологічному інституті Джорджії.

ЦРУ "дуже уважно стежить за цим", - сказав Бернс і наголосив, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується до такого кроку.



"Хоча ми бачили певну риторичну позицію з боку Кремля щодо переходу до вищих рівнів ядерної готовності, досі ми не побачили практичних доказів того типу розгортань чи військових дій, які б посилили наше занепокоєння. Але ми дуже уважно спостерігаємо за цим", - сказав Бернс.



Тим не менш, у тих же зауваженнях Бернс попередив, що президент Росії Володимир Путін стає все більш ізольованим і його "апетит до ризику зріс, його контроль над Росією посилюється".

"Його коло радників звузилося, і в цьому вузькому колі ніколи не було кращого для кар’єри не сумніватися в його (Путіна, - ред.) судженнях чи його впертому, майже містичному переконанні, що його місія – відновити сферу впливу Росії", – сказав Бернс.

Нагадаємо, експерти, опитані виданням Defense Express, стверджують, що на ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси.



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