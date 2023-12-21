У Міноборони спростували інформацію, поширену в мережі, щодо громадянства США в дітей Умєрова
У мережі поширюється інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова. У Міністерстві спростували ці дані
Про це йдеться у відомстві.
"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністр має сина - віком 10 років та доньок - 8 і 2 роки. Вони є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова - немає.
Також у Міністерстві пояснили, що українські паспорти, які дітям видали після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів - США.
"У 2016 році родина Міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму", - додали у повідомленні.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна в наступному році має намір призвати чоловіків, які проживають за кордоном.
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