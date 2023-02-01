Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

У міністерстві заявили, що зі свого боку, за даними фактами проводяться службові перевірки.

"У системі Міноборони сповідується нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється. У випадку підтвердження фактів, уповноважені органи надають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що у грудні 2022 року був відсторонений від обов’язків, а в січні 2023 року звільнений з посади виконуючий обов’язки директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

Також 24 січня 2023 року відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України заступника міністра оборони України було звільнено з посади.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, попередньо звільненому заступнику міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, повідомили про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

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